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Красноярск

Жилые комплексы Красноярска

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Застройщики Красноярска

Готика

Готика

Всего объектов: 2
УСК Сибиряк

УСК Сибиряк

Всего объектов: 6
КРСКА

КРСКА

Всего объектов: 1
МонолитХолдинг

МонолитХолдинг

Всего объектов: 3
Сиблидер

Сиблидер

Всего объектов: 4
СИБАГРОПРОМСТРОЙ

СИБАГРОПРОМСТРОЙ

Всего объектов: 3
Омега

Омега

Всего объектов: 4
АЛЬФА

АЛЬФА

Всего объектов: 1
Арбан

Арбан

Всего объектов: 4
ЭкономЖилСтрой

ЭкономЖилСтрой

Всего объектов: 3
СПЕЦСТРОЙ

СПЕЦСТРОЙ

Всего объектов: 6
СМ СИТИ

СМ СИТИ

Всего объектов: 8
СТМ

СТМ

Всего объектов: 5
КрасИнженерПроект

КрасИнженерПроект

Всего объектов: 1
ЗОДЧИЙ

ЗОДЧИЙ

Всего объектов: 3
ККФЖС

ККФЖС

Всего объектов: 1
АРС ГРУПП

АРС ГРУПП

Всего объектов: 1
КУЛЬТБЫТСТРОЙ

КУЛЬТБЫТСТРОЙ

Всего объектов: 5
ПроектСтрой

ПроектСтрой

Всего объектов: 1
Этажи

Этажи

Всего объектов: 1
Развитие

Развитие

Всего объектов: 2
СибИнвест

СибИнвест

Всего объектов: 1
ССК

ССК

Всего объектов: 1
ГСК Красстрой

ГСК Красстрой

Всего объектов: 4
СИА

СИА

Всего объектов: 3
Ментал Плюс

Ментал Плюс

Всего объектов: 2
СК Стройинновация

СК Стройинновация

Всего объектов: 3
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Ипотека

Сберот 5.7%
ВТБот 5.7%
Газпромбанкот 5.5%
Альфа-Банкот 5.8%
Открытиеот 5.3%
Левобережный банкот 5.5%
Россельхозбанкот 5%
АК Барсот 5.49%
Уралсибот 5.59%
Дом РФот 4.7%

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